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Новости Нижнего Тагила

15-ая «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным продлилась почти 4 часа

16 июня 2017, 17:50Добавить новость
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Во время трансляции глава государства ответил более чем на 70 вопросов граждан России.

15-ая по счету «Прямая линия» с президентом РФ продлилась 3 часа 56 минут. За время эфира президент РФ ответил более чем на 70 обращений и вопросов граждан со всей России.

 

Так, в ходе эфира граждан интересовала соцсфера. Многих волновал рост цен на продукты и услуги ЖКХ, выплат зарплат, индексаций пенсий, а также состояния здравоохранения. После прямого эфира Владимир Путин ответил еще на 8 вопросов, заданными прессой, сообщает газета «Известия».

 

Президент рассказал об отношениях США и Украины, несанкционированных акциях протеста и кадровых ротациях в регионах России.

 

Также 15-ая «Прямая линия» с Путиным оказалось одной из самых высокотехнологичных. Это отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вопросы принимались не только от жителей Российской Федерации, но от граждан из других стран. Также вопросы принимались через все возможные средства связи – начиная от SMS и MMS и заканчивая видеозвонками и соцсетями.

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