Демократия, КВН и неожиданные результаты: Сергей Носов рассказал об итогах праймериз в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 мая состоялось заседание политсовета партии, на котором обсуждались итоги праймериз. После этого Сергей Носов пообщался с прессой и рассказал о том, что происходило в этот вечер за закрытыми от СМИ дверьми.





Оргкомитет по проведению праймериз завершил свою работу единодушным одобрением результатов и утверждением протокола. Форма отчета по результатам политсовета будет направлена в региональный политсовет для учета. Окончательные списки от ЕР на выборы и в городскую думу, и главы города будут утверждаться конференцией. Она будет назначена сразу после того, когда действующая городская дума объявит о проведении выборов. Это случится, по уставу, по регламенту, где-то после Дня России. В принципе, время для подачи заявлений с утвержденными кандидатами достаточно. До 20 июля...



...Как мне показалось, [на праймериз] проголосовали за одобрение того, что сделано, что это было сделано в рамках консолидирования сил. Это и за консолидацию усилий администрации с НТМК и с УВЗ. Это видно по результатам голосования за тройку и за первого заместителя, который сделал акцент на необходимости продолжить начатое, довести до логического завершения. Мне так показалось. Каким будет настрой и волеизъявление тагильчан 10 сентября – сами увидите.



После глава Нижнего Тагила поделился собственными наблюдениями о выступлениях кандидатов:





Результаты, на мой взгляд, необычные, нестандартные, и невозможно сказать, что они спланированы. Кто-то оказался доволен, кто-то не доволен. Но это выборы и понятно, что у не совсем удачно выступившего нет возможности повторить выступление. Что я наблюдал, например. Кручинин, который шел по партийному списку, он хороший юрист, работает хорошо, но вот как-то на публике теряется. И, может быть, выглядел не совсем убедительно. А вот Виноградов, несколько раз сорвав аплодисменты, заслужил одобрение публики, но он представитель КВН, это уже не первый случай с КВН Свердловской области. Наблюдается закономерность. Надо делать выводы из ситуации и смотреть, почему такие предпочтения у людей. У нас каждый гражданин РФ имеет право быть избранным. Такой случай еще – братья Перминовы. Они близнецы, очень похожи. Может кто-то и подумал: «Кто есть кто? Чтоб не ошибиться – поставлю за обоих» (улыбается). Но если серьезно, на мой взгляд, выборщики представляли все слои населения нашего города, все возрастные категории.





Необычным случаем стало равенство голосов у двух кандидатов в территориальных группах - в четвертом округе. Там голоса поделились поровну между Андреем Палатовым и Андреем Муриновичем. Каждый из кандидатов получил по 175 голосов.

У нас такой случай впервые - не предусмотренный никакими уставами. В случае равенства голосов, да и в любом случае, окончательное решение принимает конференция по рекомендации политсовета местного и политсовета регионального. Вне конференции решение может принимать только вышестоящий орган – генсовет. И вот сейчас надо было определиться, кого же в данном округе выбрать. Голосование состоялось. Надо сказать, что оно было единодушным. Я хочу добавить еще раз, я, как глава города и руководитель местного отделения партии, принял позицию воздержаться, чтобы не влиять на волеизъявление членов политсовета. Подавляющее большинство высказало мнение, что кандидатом, по их мнению, - что будет подтверждено конференцией и тайным голосованием, - кандидатом по 4 округу должен быть товарищ Палатов (директор по связям с государственными органами НПК «Уралвагонзавод», прим. ред.).

Сторонние наблюдатели могут задаться вопросом: как вышло так, что две такие сильные кандидатуры оказались противниками в одном округе.



