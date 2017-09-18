Евгений Куйвашев официально вступил в должность главы Свердловской области (ВИДЕО)

18 сентября Евгений Куйвашев официально получил должность губернатора Свердловской области. Праздничная церемония инаугурации прошла во дворце Эстрады в Екатеринбурге.





Глава области принял присягу и получил удостоверение. Значок губернатора Евгению Куйвашеву торжественно вручила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина. Также с назначением губернатора поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и патриарх Кирилл.





К своей работе губернатор приступит во вторник, 19 сентября. После получения официального статуса главе региона предстоит подписать заявления о добровольном сложении полномочий от членов правительства Свердловской области. Напомним, ранее ожидалось, что региональное правительство будет распущено 14 сентября.



20 сентября Евгений Куйвашев вылетает в Париж, где будет защищать заявку на проведение «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге, сообщает URA.ru.



Напомним, 15 сентября в Нижнем Тагиле торжественно вступил в должность глава города Сергей Носов.





Видео: URA.ru