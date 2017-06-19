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Новости Нижнего Тагила

Путин подписал указ об увольнении замначальника ГУ МВД Свердловской области

19 июня 2017, 08:15Добавить новость
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Владимир Путин отправил в отставку заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области Владимира Романюка. Генерал-майор на посту зама фактически руководил областной полицией.

Указ об освобождении занимаемой должности Владимир Путин подписал накануне. Документ размещен на сайте правовой информации.

СМИ предполагают, что Романюк займет руководящий пост в одном из федеральных банков, пишет Znak.com.

Кроме того, изменению подвергся и штат Управления на транспорте по УрФО. Новым начальником стал полковник полиции Александр Востриков.

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