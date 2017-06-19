Путин подписал указ об увольнении замначальника ГУ МВД Свердловской области

Указ об освобождении занимаемой должности Владимир Путин подписал накануне. Документ размещен на сайте правовой информации.



СМИ предполагают, что Романюк займет руководящий пост в одном из федеральных банков, пишет Znak.com.



Кроме того, изменению подвергся и штат Управления на транспорте по УрФО. Новым начальником стал полковник полиции Александр Востриков.