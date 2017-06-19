Владимир Путин приедет в июле с инспекцией работы врио губернатора Свердловской области Куйвашева и посетит «Иннопром-2017»

С 10 по 13 июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка «Иннопром-2017», которую собирается посетить Владимир Путин.



Также его визит в уральскую столицу будет связан с проверкой работы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который заявил об участии в губернаторских выборах в сентябре 2017 года.





Президент проинспектирует первые результаты работы врио главы региона. Также Путин до конца июня побывает еще в одном регионе, которым управляет врио. Это Удмуртия.





Напомним. 10 сентября пройдут выборы губернаторов 16 регионов Российской Федерации, об этом сообщает газета «Известия».