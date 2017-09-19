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Новости Нижнего Тагила

Депутаты городской Думы седьмого созыва в Нижнем Тагиле получили удостоверения (ФОТО)

19 сентября 2017, 18:10Добавить новость
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Церемония вручения удостоверений избранным представителям парламента состоялась 19 сентября в Администрации города. Сергей Носов в своем поздравлении пожелал им плодотворной работы и достижения успехов.

Городская Дума Нижнего Тагила состоит из 28 депутатов:

 

По единому избирательному округу от партии ЛДПР в Думу вошел Антон Гусев. Леонид Мартюшев и Игорь Макаров – от партии «Справедливая Россия». От областного отделения партии «КПРФ» были избраны Владислав Потанин и Александр Петров. Региональное отделение партии «Единая Россиия» в Думе представят: Андрей Палатов, Олег Перминов, Ирина Бусыгина, Дмитрий Скоропупов, Гаджи Абдулов, Мария Лисина, Лариса Гизенко, Михаил Кручинин и Игорь Булыгин.

 

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Три представителя партии «Единая Россия», прошедшие по спискам, передали свои мандаты однопартийцам. Сергей Носов, Владимир Рощупкин и Алексей Кушнарев уступили места в Думе директору МУП «Тагилэнерго» Михаилу Кручинину, директору МАОУ СОШ № 61 Ларисе Гизенко и предпринимателю Марии Лисиной. Четвертый мандат – Андрея Ленды – достался худруку Нижнетагильского драматического театра Игорю Булыгину.

 

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В городскую Думу вошли также депутаты, набравшие больше всех голосов избирателей по одномандатным избирательным округам: Руслан Юсупов (избирательный округ №1), Роман Гореленко (избирательный округ №2), Вадим Раудштейн (избирательный округ №3), Игорь Базилевич (избирательный округ №4), Владимир Антонов (избирательный округ №5), Никита Беркутов (избирательный округ №6), Николай Атаманкин (избирательный округ №7), Денис Корякин (избирательный округ №8), Игорь Темнов (избирательный округ №9), Андрей Обельчак (избирательный округ №10), Вячеслав Малых (избирательный округ №11), Галина Масликова (избирательный округ №12), Константин Шведов (избирательный округ №13) и Алексей Пырин (избирательный округ №14).

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Фото: группа «Нижний Тагил», 19 сентября, 2017 г.

Уже 21 сентября депутаты приступят к своим обязанностям и новым составом проведут заседание городской Думы.  

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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