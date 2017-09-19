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Новости Нижнего Тагила

Эдуард Россель сохранит полномочия сенатора ещё на 2 года

19 сентября 2017, 06:05Добавить новость
политика,Свердловская область,чиновники,Совет Федерации,Россель,сенатор,полномочия
Полномочия сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя продлены на третий срок. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области.

18 сентября был подписан указ о продлении полномочий сенатора от Свердловской области Эдуарда Росселя. Бывший первый губернатор будет представлять регион в Совете Федерации ещё в течение 2 лет.

ЕТВ сообщает, что полномочия сенатора Эдуард Эргартович исполняет с 2009 года. В этом году экс-губернатору исполняется 80 лет.

Напомним, что в начале сентября сенатор посетил Нижний Тагил и остался доволен изменениями, которые произошли в городе за последнее время.

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