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Новости Нижнего Тагила

Правительство Свердловской области официально ушло в отставку (ФОТО)

19 сентября 2017, 13:00Добавить новость
администрация,Екатеринбург,закон,политика,Свердловская область,куйвашев,губернатор,Правительство
Глава Свердловской области подписал указ об отставке регионального правительства. Министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности до формирования нового состава.

Правительство Свердловской области 18 сентября окончательно сложило свои полномочия. Постановление об отправке членов регионального правительства в отставку подписал вновь назначенный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, 18 сентября он торжественно вступил в должность главы региона.

В тот же день был подписан второй указ – в нем глава региона постановил правительству продолжать выполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Губернатор уже начал работу по формированию нового правительства, пишет Новый День.

Члены правительства будут продолжать работу в качестве исполняющих обязанности. 19 сентября им предстоит провести очередное заседание, посвященное повышению взносов на капремонт домов и газификации населенных пунктов.

администрация,Екатеринбург,закон,политика,Свердловская область,куйвашев,губернатор,Правительство

Фото: «Новый День»

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