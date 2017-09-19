Правительство Свердловской области официально ушло в отставку (ФОТО)

Правительство Свердловской области 18 сентября окончательно сложило свои полномочия. Постановление об отправке членов регионального правительства в отставку подписал вновь назначенный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Напомним, 18 сентября он торжественно вступил в должность главы региона.





В тот же день был подписан второй указ – в нем глава региона постановил правительству продолжать выполнять обязанности до формирования нового состава кабинета министров. Губернатор уже начал работу по формированию нового правительства, пишет Новый День.





Члены правительства будут продолжать работу в качестве исполняющих обязанности. 19 сентября им предстоит провести очередное заседание, посвященное повышению взносов на капремонт домов и газификации населенных пунктов.





Фото: «Новый День»