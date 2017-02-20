Заместитель главы Минимущества Свердловской области отправился в отставку

Сегодня распоряжением Евгения Куйвашева освобожден от занимаемой должности замминистр МУГИСО Александр Самбурский. Причиной увольнения стало истечение срока контракта. Самбурский занимал должность с 2014 года. Кто займет после него вакантное место - пока неизвестно.
Самбурский был отстранен от занимаемой должности в связи с возникшим конфликтом интересов, а до этого в отношении него проводилась внутренняя служебная проверка, как сообщает «Повестка дня».
В минувшем году Самбурский проходил по уголовному делу, в котором, по мнению следствия, ему и еще одному фигуранту дела были переданы взятки в общей сложности на сумму 31,5 млн рублей.