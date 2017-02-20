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Заместитель главы Минимущества Свердловской области отправился в отставку

20 февраля 2017, 13:10Добавить новость
Екатеринбург,политика,Свердловская область,Самбурский,Евгений Куйвашев,министерство имущества,отставка,увольнение
Сегодня распоряжением Евгения Куйвашева освобожден от занимаемой должности замминистр МУГИСО Александр Самбурский.  Причиной увольнения стало истечение срока контракта. Самбурский занимал должность с 2014 года. Кто займет после него вакантное место - пока неизвестно.
 
Самбурский был отстранен от занимаемой должности в связи с возникшим конфликтом интересов, а до этого в отношении него проводилась внутренняя служебная проверка, как сообщает «Повестка дня».
 
В минувшем году Самбурский проходил по уголовному делу, в котором, по мнению следствия, ему и еще одному фигуранту дела были переданы взятки в общей сложности на сумму 31,5 млн рублей.
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