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Новости Нижнего Тагила

Довыборы в городскую думу завершены в Екатеринбурге

20 марта 2017, 08:30Добавить новость
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В Екатеринбурге накануне завершились довыборы в гордуму. Региональные СМИ сообщают об итогах, нарушениях и казусах.

Горожане определяли, кто займёт место ставшей министром культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, а также Игоря Володина. Отметим, что городская дума столицы Урала состоит из 36 депутатов. Председатель - глава города - Евгений Ройзман.

 

Борьбу за мандат по восьмому одномандатному округу ведут четыре политика. В 14-ом округе за место борются шестеро.

Местные жители сообщали о попытках подкупа, пишет REGNUM. За голос в поддержку нужного кандидата предлагали 300-500 рублей. Это касалось и досрочного голосования. Кстати, на досрочные выборы пришло почти 4000 человек.

Интересно, что полицейские, проводившие проверку на избирательных участках, требовали заклеить герб России, объясняя это тем, что проводятся выборы на муниципальном уровне.

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