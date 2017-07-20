| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Секретный валютный счет за рубежом обнаружился у депутата городской думы Екатеринбурга

20 июля 2017, 17:00Добавить новость
банк,город,деньги,Екатеринбург,проверка,прокуратура,Россия,Свердловская область,декларация,налоговая декларация,депутат,мандаты,гордума
Прокуратура Свердловской области обнаружила у свердловского депутата Михаила Гаранина счет в одном из иностранных банков

При проверке декларации у одного из депутатов городской думы Екатеринбурга обнаружился счет в зарубежном банке, что является нарушением российского законодательства. Прокуратура направила соответствующее предписание об этом в гордуму.

 

Михаил Гаранин, у которого обнаружился секретный счет, в настоящее время является зампредседателя комиссии по здравоохранению. В пресс-службе прокуратуры комментируют, что в такой ситуации Гаранин может лишиться своего поста и даже мандата депутата, сообщает URA.RU

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Два сотрудника налоговой службы в Екатеринбурге были уволены за сокрытие многомиллионных доходов
1 июля, 09:15
0 2
2
Депутат Сосьвинского ГО лишился мандата: в указанный срок он не предоставил сведения о доходах
21 июня, 17:55
0 0
1
Бизнесмен-депутат Свердловской области был лишен мандата за сокрытие сведений о доходах
27 мая, 14:45
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 123
Подписаться на новости