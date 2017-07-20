Секретный валютный счет за рубежом обнаружился у депутата городской думы Екатеринбурга

Прокуратура Свердловской области обнаружила у свердловского депутата Михаила Гаранина счет в одном из иностранных банков

При проверке декларации у одного из депутатов городской думы Екатеринбурга обнаружился счет в зарубежном банке, что является нарушением российского законодательства. Прокуратура направила соответствующее предписание об этом в гордуму.

Михаил Гаранин, у которого обнаружился секретный счет, в настоящее время является зампредседателя комиссии по здравоохранению. В пресс-службе прокуратуры комментируют, что в такой ситуации Гаранин может лишиться своего поста и даже мандата депутата, сообщает URA.RU.