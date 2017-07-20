| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сергей Носов зарегистрировался для участия в выборах главы Нижнего Тагила

20 июля 2017, 14:10Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,политика,Россия,Свердловская область,Никита Чапурин,Чапурин,выборы
Сергей Носов прошел регистрацию на участие в выборах главы города Нижнего Тагила.

Действующий мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы для участия на выборах. Он выдвинул свою кандидатуру на пост главы города от партии «Единая Россия», об этом сообщает ТАСС.

Процедура регистрации кандидатов заканчивается 21 июля. Кроме Носова, на пост мэра претендуют еще трое человек: Ильдар Раинбаков, кандидат от ЛДПР, Евгений Рохлин, кандидат от «Партии роста» и Никита Чапурин, кандидат от партии «Патриоты России».

Напомним, выборы главы города состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Решение о повышении зарплат тагильским чиновникам перед выборами было отменено
4 июля, 07:00
5 1
2
Общественник Никита Чапурин и предприниматель Ильдар Раинбаков были заявлены на пост мэра Нижнего Тагила
27 июня, 07:00
7 10
2
QR-коды впервые будут использоваться на выборах Главы города и Думы в Нижнем Тагиле
27 июня, 07:45
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 350
Подписаться на новости