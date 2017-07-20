Сергей Носов зарегистрировался для участия в выборах главы Нижнего Тагила

Сергей Носов прошел регистрацию на участие в выборах главы города Нижнего Тагила.

Действующий мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подал документы для участия на выборах. Он выдвинул свою кандидатуру на пост главы города от партии «Единая Россия», об этом сообщает ТАСС.





Процедура регистрации кандидатов заканчивается 21 июля. Кроме Носова, на пост мэра претендуют еще трое человек: Ильдар Раинбаков, кандидат от ЛДПР, Евгений Рохлин, кандидат от «Партии роста» и Никита Чапурин, кандидат от партии «Патриоты России».





Напомним, выборы главы города состоятся в единый день голосования, 10 сентября.