Явку свердловчан на выборы губернатора увеличат с помощью лотереи

Лотерея на выборах в таком масштабе будет проведена в истории региона впервые, пишет Ura.ru. Ранее лишь в отдельных районах Нижнего Тагила проводили розыгрыши, и их проведение никто не запрещал.



Такой опыт имел место в Тюмени на выборах депутатов областной думы в рамках акции «Золотая осень». Тогда, по заверению специалистов, избирательное право не нарушалось: контроль за проголосовавшими не вёлся.



Эксперты из Екатеринбурга уверены, что при должной организации в Свердловской области законодательство нарушено не будет.



Однако председатель Екатеринбургского горизбиркома Илья Захаров не уверен, что проведение лотереи в Екатеринбурге оправдано, но он не имеет ничего против этой акции:

Лотереи имеют право проводить только уполномоченные федеральными властями структуры. Поэтому для акции необходимо выбрать любое другое название. Если избирателей никто не будет заставлять приходить на избирательные участки и голосовать за конкретных кандидатов, если акция не будет связана с выборами, законодательство нарушаться не будет, -- цитирует Захарова Ura.ru.