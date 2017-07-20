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Новости Нижнего Тагила

Владимир Жириновский хочет переименовать Свердловскую область в Уральскую

20 июля 2017, 06:00Добавить новость
Россия,Свердловская область,название,уральская,область,переименование
Свердловская область может получить новое название – Уральская. Добиться переименования региона намерена комиссия, которая была создана накануне партией ЛДПР.

Комиссия была зарегистрирована 17 июля и определила для себя раз задач, пишет Парламентская газета. Участники будут вести планомерную подготовку к столетней годовщине расстрела царской семьи в столице Урала.

Владимир Жириновский заявил, что нынешнее название области, данное в честь Якова Свердлова, является форменным издевательством над памятью императорской семьи.

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Комментарии (1)
Нэйрел 20.07.2017 06:31:59 #
А давайте объединим Пермский край, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую, Свердловскую..., ну и далее по тексту на Восток, области в Царство Сибирское. Как было в Императорском титуле?    Не, нуачё?  
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