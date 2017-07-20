Владимир Жириновский хочет переименовать Свердловскую область в Уральскую

Свердловская область может получить новое название – Уральская. Добиться переименования региона намерена комиссия, которая была создана накануне партией ЛДПР.
Комиссия была зарегистрирована 17 июля и определила для себя раз задач, пишет Парламентская газета. Участники будут вести планомерную подготовку к столетней годовщине расстрела царской семьи в столице Урала.
Владимир Жириновский заявил, что нынешнее название области, данное в честь Якова Свердлова, является форменным издевательством над памятью императорской семьи.