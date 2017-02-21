Глава Верх-Исетского района Екатеринбурга задержан на рабочем месте сотрудниками ФСБ (ВИДЕО)

По информации СМИ, в Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетской районной администрации уральской столицы. Информационное агентство «Новый день» сообщает, что официального подтверждения этому еще нет, но имеется информация, что чиновник задержан за взятку, которая была им получена во время проведения оперативного эксперимента.
В настоящее время в рабочем кабинете Александра Бреденко сотрудники ФСБ проводят обыск. Телефон приемной главы администрации не отвечает. В СУ СКР Свердловской области ситуацию не комментируют. Александра Бреденко возглавляет районную администрацию в Екатеринбурге уже 6 лет.
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