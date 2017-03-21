Министр экономики Свердловской области покидает свой пост: в правительстве готовят замену

А прежний глава района – Евгений Архипов – станет заместителем главы городской администрации, пишет издание Znak.com.



Тем временем, в кулуарах правительства полагают, что заменой нынешнего министра экономики станет заместитель губернатора Александр Высокинский. Другие считают, что должность займет директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.