Министр экономики Свердловской области покидает свой пост: в правительстве готовят замену

В правительстве Свердловской области происходят кадровые изменения: пост покидает министр экономики Дмитрий Ноженко. По возвращению из отпуска чиновник намерен возглавить Ленинский район Екатеринбурга.
А прежний глава района – Евгений Архипов – станет заместителем главы городской администрации, пишет издание Znak.com.
Тем временем, в кулуарах правительства полагают, что заменой нынешнего министра экономики станет заместитель губернатора Александр Высокинский. Другие считают, что должность займет директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.