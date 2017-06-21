Депутат Сосьвинского ГО лишился мандата: в указанный срок он не предоставил сведения о доходах

После прокурорской проверки в Думе Сосьвинского городского округа было обнаружено, что один из депутатов предоставил сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также информацию о доходах членов своей семьи позднее срока.





Тем самым он нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции», который требует ежегодно предоставлять данную информацию до 1 апреля. Нарушив сроки, депутат Думы в Сосьве предоставил такие сведения 4 апреля 2017 года.





Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия депутата. На заседании Думы Сосьвинского ГО было принято решение о досрочном прекращении полномочий парламентария, нарушившего законодательство.