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Депутат Сосьвинского ГО лишился мандата: в указанный срок он не предоставил сведения о доходах

21 июня 2017, 17:55Добавить новость
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В Сосьве по требованию прокуратуры депутата лишили мандата. Вовремя парламентарий не смог предоставить сведения о доходах и имуществе.

После прокурорской проверки в Думе Сосьвинского городского округа было обнаружено, что один из депутатов предоставил сведения о своих доходах, расходах и имуществе, а также информацию о доходах членов своей семьи позднее срока.

Тем самым он нарушил федеральный закон «О противодействии коррупции», который требует ежегодно предоставлять данную информацию до 1 апреля. Нарушив сроки, депутат Думы в Сосьве предоставил такие сведения 4 апреля 2017 года.

Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия депутата. На заседании Думы Сосьвинского ГО было принято решение о досрочном прекращении полномочий парламентария, нарушившего законодательство.  

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