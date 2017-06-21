Экс-мэр Ревды вновь стал председателем одного из комитетов в мэрии Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга накануне произошли кадровые изменения, которые привлекли внимание региональных СМИ. Так, должность председателя комитета промышленной политики и развития предпринимательства занял экс-мэр Ревды Михаил Матафонов.
Интересно, что с 2005 по 2012 год чиновник уже занимал должность руководителя комитета, но затем по решению высшего руководства перешёл на пост главы Ревды. Снят с должности Матафонов был по результатам голосования местных депутатов, пишет Ura.ru.
СМИ и его коллеги гадают, как 57-летнему Матафонову удалось вернуться на пост в мэрию столицы Урала, а также куда пропал экс-председатель комитета Дмитрий Мамин.