Экс-мэр Ревды вновь стал председателем одного из комитетов в мэрии Екатеринбурга

Интересно, что с 2005 по 2012 год чиновник уже занимал должность руководителя комитета, но затем по решению высшего руководства перешёл на пост главы Ревды. Снят с должности Матафонов был по результатам голосования местных депутатов, пишет Ura.ru.

СМИ и его коллеги гадают, как 57-летнему Матафонову удалось вернуться на пост в мэрию столицы Урала, а также куда пропал экс-председатель комитета Дмитрий Мамин.