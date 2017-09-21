| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Алексей Пырин стал спикером гордумы Нижнего Тагила после второго тура голосования

21 сентября 2017, 15:05Добавить новость
Нижний Тагил,выборы,Андрей Обельчак,Алексей Пырин,НТМК,спикер,городская дума,депутаты

На заседании в городской думе Нижнего Тагила 21 сентября депутаты выбирали нового спикера.

Так, поначалу на место спикера был выдвинут директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак. Однако он набрал только 14 голосов из 15 необходимых.

 

После этого - во втором раунде - нужное количество голосов набрал директор по персоналу НТМК Алексей Пырин. В качестве кандидата его предложил Леонид Мартюшев, в прошлом вице-спикер гордумы от «Справедливой России». Также он был поддержан депутатами от крупных промышленных предприятий Тагила, пишет Znak.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Перестановки в Городской думе Нижнего Тагила: «ЕР» выросла на 2 места, «СР» 1 потеряла
13 сентября, 17:50
7 8
1
Андрей Обельчак стал потенциальным спикером думы Нижнего Тагила
сегодня, 08:00
2 3
Депутаты городской Думы седьмого созыва в Нижнем Тагиле получили удостоверения (ФОТО)
19 сентября, 18:10
4 8

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 295
Подписаться на новости