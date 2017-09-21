Алексей Пырин стал спикером гордумы Нижнего Тагила после второго тура голосования

На заседании в городской думе Нижнего Тагила 21 сентября депутаты выбирали нового спикера.

Так, поначалу на место спикера был выдвинут директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Андрей Обельчак. Однако он набрал только 14 голосов из 15 необходимых.

После этого - во втором раунде - нужное количество голосов набрал директор по персоналу НТМК Алексей Пырин. В качестве кандидата его предложил Леонид Мартюшев, в прошлом вице-спикер гордумы от «Справедливой России». Также он был поддержан депутатами от крупных промышленных предприятий Тагила, пишет Znak.