Сергей Носов призвал новых депутатов гордумы Нижнего Тагила отстаивать интересы города на областном уровне

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов оценил решения депутатов, принятые на первом заседании городской думы седьмого созыва. Первое заседание новоизбранных депутатов думы Нижнего Тагила прошло 21 сентября. На нем были выбраны спикер и вице-спикер: ими стали Алексей Пырин и Игорь Базилевич, представители двух градообразующих предприятий.
По мнению Сергея Носова, это говорит готовности городской промышленности активно работать в составе думы и нести ответственность за то, что происходит в Нижнем Тагиле.
Наиболее важным ожиданием главы города от новых депутатов является активное участие в бюджетировании: Сергей Носов ждет от 28 депутатов эффективных решений по наполнению бюджета на грядущий 2018 год. При этом думе, по мнению главы, потребуется потратить максимум усилий на отношения с областным правительством. Интересы муниципалитета при общении с руководством Свердловской области депутатам нужно будет отстаивать вкупе с достойной реализацией наказов жителей Нижнего Тагила и в целом реализацией программ по развитию Нижнего Тагила.