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Большинство россиян перестали опасаться военной угрозы

22 июня 2017, 18:55Добавить новость
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян, насколько они уверены в способности армии дать отпор врагу.

Результаты проведенного ВЦИОМ опроса показали, что 53% жителей России считают, что военной угрозы для страны сейчас не существует. 54% респондентов уверены, что больших военно-политических конфликтов с другими странами быть не может. А если они даже случатся, то будут носить локальный характер, сообщает газета «Известия».

Также исследование общественного мнения показало, что уменьшилось число людей, которые не исключают нападения на Россию: оно сократилось на 38%.

Более 2-х лет назад, в феврале 2015 года, среди населения был замечен самый высокий индекс ожидания угрозы извне, комментируя ситуацию, отметил Константин Абрамов - генеральный директор ВЦИОМ. Российские граждане верят в силу армии, но не в войну. 

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