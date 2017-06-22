| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Незаконно занимающий должность чиновник из Камышлова уволился после проверки прокуратуры

22 июня 2017, 08:45Добавить новость
администрация,закон,нарушение,работа,Россия,Свердловская область,чиновники,экономика,Камышлов,коррупция
В Камышлове накануне прокуратура проверила соблюдения требования закона о противодействии коррупции. Так, заместитель главы администрации по экономике занимал свою должность с нарушением законодательства о государственной службе, передает пресс-служба ведомства.

Сергей Сухогузов устроился на должность главного специалиста в одном из отделов администрации городского округа 4 августа 2014 года. А уже 3 октября его назначили замом по экономике.

Отметим, что по закону необходимый стаж для должности составляет не менее 6-ти лет муниципальной службы или не менее 7 лет в сфере экономики. Стаж Сухогузова - 1,1 года и 2,9 месяцев соответственно.

Прокуратура потребовала мэрию расторгнуть договор с чиновником. Однако во время судебных тяжб Сухогузов уволился «по инициативе работника».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
250 миллионов рублей незаконного обогащения вменяется экс-министру транспорта Свердловской области (ФОТО) 7 июня, 16:15 2
Глава села Краснополье была оштрафована за игнорирование обращений граждан 18 мая, 08:00
Руководители четырёх МУПов в Екатеринбурге незаконно занимались коммерческой деятельностью 26 апреля, 08:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 82
Подписаться на новости