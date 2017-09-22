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Новости Нижнего Тагила

Российские чиновники будут сдавать обязательные экзамены

22 сентября 2017, 12:00Добавить новость
Россия,экономика,тест,экзамен,чиновники,знания,политика,проверка

Государственным служащим в регионах придется сдавать экзамены

Экзамен будет проводиться на тему проектного управления, сдавать его предстоит чиновникам, отвечающим за реализацию значимых госпрограмм. Вероятная форма экзамена – тест.

Каждый экзаменуемый может выбрать для себя удобную форму сдачи – письменно или электронно. На проверку знаний будет отведено 60 минут.

Чтобы сдать тест необходимо ответить правильно минимум на 65% вопросов. Не справившимся с заданиями будет предоставлена возможность пересдачи. Негативный результат  может повлечь за собой отстранение от участия в приоритетных проектах, пишут «Известия».

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