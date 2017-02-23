Глава администрации Верх-Исетского района в Екатеринбурге попал под домашний арест

По ходатайству следствия чиновник будет помещен под домашний арест до 20 апреля, пишут РИА Новости. Кроме того, Бреденко был накануне отстранен от должности в адиминистрации, но пока только на время расследования.



Напомним, глава районной администрации был задержан на рабочем месте по подозрению во взятке. Сообщается, что чиновник получил 150 тысяч рублей от некоего ИП за так называемое покровительство в сфере санитарного обслуживания.