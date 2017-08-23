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Новости Нижнего Тагила

Три миллиона бюллетеней выпустят в Свердловской области для проведения выборов губернатора (ФОТО)

23 августа 2017, 16:05Добавить новость
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Начат выпуск бюллетеней к предстоящим выборам губернатора Свердловской области.

22 августа председатель облизбиркома Валерий Чайников дал старт выпуску избирательных бюллетеней. Напомним, выборы главы региона состоятся 10 сентября 2017 года.

Как сообщил директор екатеринбургской типографии «Печатный дом «Формат» Андрей Попов, выпуск бюллетеней будет осуществляться круглосуточно.

Бюллетени изготовят на бумаге формата А4 и будут иметь специальную защитную сетку, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости»

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Фото: «Вечерние ведомости»

 

 

 
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