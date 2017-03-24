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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане могут подавать заявления с жалобой в мэрию города на представляющие угрозу здания

24 марта 2017, 08:00Добавить новость
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Накануне в Нижнем Тагиле состоялось 70-ое заседание городской Думы.

До настоящего времени в Нижнем Тагиле не было сформировано особо охраняемых территорий, передает пресс-служба Думы. В связи с этим депутаты утвердили порядок присвоения землям этого статуса. Принятый документ позволит сохранять территории, а также препятствовать приватизации земельных участков.

Кроме того, на заседании был утвержден порядок проведения осмотров сооружений и построек в городе. Теперь любое физическое или юридическое лицо может подать в администрацию города заявление о нарушении эксплуатации зданий, аварийных объектах и т.п. Срок осмотра со дня принятия заявления, согласно утвержденному документа не может превышать 30 дней. Комиссия, которая выявит визуальные дефекты, должна будет передать информацию ответственным лицам. Они, в свою очередь, обязаны будут принять меры по устранению фактов.

Также депутаты внесли некоторые корректировки по доходной части бюджета, а также изменили объём расходной части бюджета на нынешний год.

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