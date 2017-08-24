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Новости Нижнего Тагила

Дебаты кандидатов на пост главы города прошли в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

24 августа 2017, 12:50Добавить новость
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22 августа в Нижнем Тагиле прошли дебаты кандидатов на пост мэра города. В мероприятии участвовали Никита Чапурин, Евгений Рохлин, Ильдар Раинбаков и Сергей Носов.

Участники дебатов обсудили различные темы. Так, одной из главных тем была экономика Нижнего Тагила. В частности, обсуждалось планирование бюджета города в случае победы на выборах одного из кандидатов.

 

Помимо этого, участники дебатов смогли задать друг другу вопросы. Также ведущий дебатов задал кандидатам вопросы о ремонте мостов в Тагиле, налоговой платежеспособности предпринимателей, привлечении инвестиций в город, сохранении муниципальной собственности и оплате «кредитов» от инвесторов.

 

Информация о кандидатах на пост мэра Нижнего Тагила

 

Видео: Tagil-TV24

 

 
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