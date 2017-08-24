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Новости Нижнего Тагила

Выборы мэра в Екатеринбурге могут быть отменены

24 августа 2017, 06:30Добавить новость
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В Екатеринбурге могут отменить прямые выборы мэра в будущем году. Такое предположение озвучил глава избиркома столицы Урала Илья Захаров.

Он рассказал о том, что такие слухи ходят среди областных законодателей. Глава города будет назначаться по предложению конкурсной комиссии. Мэр Екатеринбурга в таком случае возглавит администрацию, пишет Уралинформбюро. Будет предложена кандидатура сильного управленца, который владеет всеми знаниями в области хозяйствования.

Кроме того, нововведения могут коснуться и парламента Екатеринбурга. Вероятно, голосовать будут не за партию, а за определенного человека. Специалисты уверены, что это будет отражать суть местного самоуправления. Однако за счёт нововведений количество депутатов-списочников уменьшится до 10. И, вероятно, они будут избраться по одномандатным округам.

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