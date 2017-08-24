Выборы мэра в Екатеринбурге могут быть отменены

Он рассказал о том, что такие слухи ходят среди областных законодателей. Глава города будет назначаться по предложению конкурсной комиссии. Мэр Екатеринбурга в таком случае возглавит администрацию, пишет Уралинформбюро. Будет предложена кандидатура сильного управленца, который владеет всеми знаниями в области хозяйствования.





Кроме того, нововведения могут коснуться и парламента Екатеринбурга. Вероятно, голосовать будут не за партию, а за определенного человека. Специалисты уверены, что это будет отражать суть местного самоуправления. Однако за счёт нововведений количество депутатов-списочников уменьшится до 10. И, вероятно, они будут избраться по одномандатным округам.