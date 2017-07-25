Медикам Свердловской области рекомендовали обеспечить явку на губернаторских выборах

Сотрудники сферы здравоохранения Среднего Урала признаются в том, что и раньше с них требовали отчета за явку на выборы. В этом году министр здравоохранения Игорь Трофимов во время совещания публично обязал сотрудников прийти на выборы семьями.

25 июля 2017 года, в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики Росздравнадзора за первое полугодие текущего года, глава минздрава Свердловской области заявил, что руководители медучреждений обязаны обеспечить максимальную явку на выборах 10 сентября 2017 года.

Он призвал всех сотрудников не только к тому, чтобы они пришли сами, но и привели с собой своих родственников, достигших 18-летнего возраста, сообщает Rupolit.





Дословно Игорь Трофимов сказал следующее:





Пользуясь тем, что здесь присутствует достаточно большое количество руководителей, хочу сообщить, что мы все ближе приближаемся к нашей знаменательной дате – 10 сентября. У меня просьба ко всем руководителям максимально серьезно относиться ко всем поступающим от нас просьбам и по сбору информации, по сотрудникам. Ну и учтите, что выборы мы должны провести как никогда организовано в этом году. Каждый ваш сотрудник 10 числа должен прийти на участки и проголосовать. Прийти не один, прийти с семьей, с совершеннолетними детьми.



Сотрудники здравоохранения подтвердили, что практика отчетности во время выборов существовала в медицинских учреждениях и раньше. Врачи и медперсонал сразу после похода на избирательные участки отзваниваются либо в свои больницы, либо же даже напрямую отчитываются в министерство здравоохранения.