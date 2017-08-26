Почему Вячеслав Горячкин не получил поддержку партии и стал самовыдвиженцем на выборах в Нижнем Тагиле?

Лучше бы ямы во дворе засыпал нам щебенкой, чем на эти бумажки деньги тратить! -- возмущаются местные жители.
Размещение на досках объявлений от рекламных агентств города производится на коммерческой основе. При этом на печать и размещение полиграфии, согласно официальным данным избиркома Нижнего Тагила, Вячеслав Горячкин потратил всего 14 150 рублей. Специалисты рекламного рынка сходятся во мнении, что напечатать на эти деньги такое большое число агитационных материалов нереально.
5000 листовок обошлись бы среднем в 30 000 рублей, дополнительно нужны деньги на клей, транспорт и работу самих расклейщиков, -- рассказывает представитель аккредитованной печатной компании из Нижнего Тагила.
Кроме того, размещение листовок вне стационарных досок объявлений в Нижнем Тагиле незаконно. Следовательно, разместить такую рекламу можно лишь нелегально и вовсе не на средства из избирательного фонда. Тем не менее, реклама напечатана и наклеена. Помимо полиграфии реклама идет на телевидении, радио и щитах. На какие деньги?
Официальными доходами за год у Вячеслава Горячкина числится достаточно скромная сумма - всего 751 004,05 рублей - это менее 63 000 рублей в месяц. Источники - городская дума и ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций». Завод, кстати, с 2016 года неоднократно задерживал зарплату своему рабочему персоналу, а Горячкин - как директор по персоналу и социальной политике - ни разу не ответил на вопросы TagilCity.ru о сроках погашения долгов перед сотрудниками: выйти на связь с управленцем во время регулярных звонков на НТЗМК не удавалось ни в апреле, ни в июне, ни в июле 2017 года.
При этом собственных средств у кандидата в фонд вложено только 2 000 рублей. Часто кандидатов на выборах спонсирует бизнес. У семьи Вячеслава Горячкина свой бизнес тоже есть - уголовного характера. Так, за хранение и распространение наркотиков его отец Алексей Горячкин был осужден на 10 лет 29 марта 2016 года решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Горячкина <...> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок <...> с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, -- говорится в решении суда.
Такая связь «косвенно создает негативную ауру» вокруг Горячкина, говорит политолог Руслан Мухаметов в беседе с nakanune.ru.
Однако еще одним интересным фактом может быть исключение Вячеслава Горячкина из политсовета Единой России всего через несколько месяцев после приговора Горячкину-отцу. 16 декабря 2016 года секретарем местного отделения партии был переизбран Сергей Носов и на этой же конференции из состава политсовета были исключены Вячеслав Горячкин и еще 23 члена партии. Вероятно, Сергею Носову уже тогда были известны какие-то факты.
В мае 2017 года Вячеслав Горячкин не получил достаточное число голосов однопартийцев на праймериз. Сначала он подал заявку на участие в праймериз на пост мэра, но позже кандидатуру снял, попытавшись пройти от партии в кандидаты в депутаты по округу №9. К попытке попасть в думу коллеги Горячкина из политсовета партии отнеслись крайне скептически и отдали более 80% голосов нынешнему советнику главы города Игорю Темнову. Вероятно, анализ прошлой работы в думе и по округу (или ее отсутствия?) убедил единороссов отказать Горячкину в своем доверии.
Проиграв праймериз Игорю Темнову, Горячкин не оставил попытки продлить свою политическую карьеру: он подал документы как кандидат-самовыдвиженец. Собеседники редакции обуславливают такое стремление попыткой сохранить место в думе пока Горячкин-отец отбывает срок 10 лет в колонии особого режима.