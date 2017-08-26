Почему Вячеслав Горячкин не получил поддержку партии и стал самовыдвиженцем на выборах в Нижнем Тагиле?

Жители Тагилстроя и Рудника рассказали редакции TagilCity.ru, что их дома буквально завалены и заклеены агитационными материалами одного из кандидатов в депутаты по 9 округу - Вячеслава Горячкина. Листовки, буклеты - их доставляют в почтовые ящики, раздают на улицах и клеят на все свободные углы зданий округа.

Лучше бы ямы во дворе засыпал нам щебенкой, чем на эти бумажки деньги тратить! -- возмущаются местные жители.

5000 листовок обошлись бы среднем в 30 000 рублей, дополнительно нужны деньги на клей, транспорт и работу самих расклейщиков, -- рассказывает представитель аккредитованной печатной компании из Нижнего Тагила.

Скриншот данных с сайта ntagil.org/izbirkom/

азмещение листовок вне стационарных досок объявлений в Нижнем Тагиле незаконно. Следовательно, разместить такую рекламу можно лишь нелегально и вовсе не на средства из избирательного фонда. Тем не менее, реклама напечатана и наклеена. Помимо полиграфии реклама идет на телевидении, радио и щитах. На какие деньги?



Официальными доходами за год у Вячеслава Горячкина числится достаточно скромная сумма - всего 751 004,05 рублей - это менее 63 000 рублей в месяц. Источники - городская дума и ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций». Завод, кстати, с 2016 года неоднократно задерживал зарплату своему рабочему персоналу, а Горячкин - как директор по персоналу и социальной политике - ни разу не ответил на вопросы TagilCity.ru о сроках погашения долгов перед сотрудниками: выйти на связь с управленцем во время регулярных звонков на НТЗМК не удавалось ни в апреле, ни в июне, ни в июле 2017 года.





При этом собственных средств у кандидата в фонд вложено только 2 000 рублей. Часто кандидатов на выборах спонсирует бизнес. У семьи Вячеслава Горячкина свой бизнес тоже есть - уголовного характера. Так, за хранение и распространение наркотиков его отец Алексей Горячкин был осужден на 10 лет 29 марта 2016 года решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Горячкина <...> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок <...> с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, -- говорится в решении суда.



Такая связь «косвенно создает негативную ауру» вокруг Горячкина, говорит политолог Руслан Мухаметов в беседе с nakanune.ru.



Однако еще одним интересным фактом может быть исключение Вячеслава Горячкина из политсовета Единой России всего через несколько месяцев после приговора Горячкину-отцу. 16 декабря 2016 года секретарем местного отделения партии был переизбран Сергей Носов и на этой же конференции из состава политсовета были исключены Вячеслав Горячкин и еще 23 члена партии. Вероятно, Сергею Носову уже тогда были известны какие-то факты.



В мае 2017 года Вячеслав Горячкин не получил достаточное число голосов однопартийцев на праймериз. Сначала он подал заявку на участие в праймериз на пост мэра, но позже кандидатуру снял, попытавшись пройти от партии в кандидаты в депутаты по округу №9. К попытке попасть в думу коллеги Горячкина из политсовета партии отнеслись крайне скептически и отдали более 80% голосов нынешнему советнику главы города Игорю Темнову. Вероятно, анализ прошлой работы в думе и по округу (или ее отсутствия?) убедил единороссов отказать Горячкину в своем доверии.



Проиграв праймериз Игорю Темнову, Горячкин не оставил попытки продлить свою политическую карьеру: он подал документы как кандидат-самовыдвиженец. Собеседники редакции обуславливают такое стремление попыткой сохранить место в думе пока Горячкин-отец отбывает срок 10 лет в колонии особого режима.

