Губернаторы 10 регионов России могут уйти в отставку

Президент России Владимир Путин уволил главу Самарской области Николая Меркушкина. В указе об отставке говорится, что глава области ушел со своего поста «по собственному желанию». Его место по решению президента занял временно исполняющий обязанности Дмитрий Азаров, сообщает информагентство «ТАСС».





Уже с 25 сентября ожидаются и дальнейшие досрочные увольнения. Предполагается, что губернаторы могут смениться у 10 регионов страны. Изменения могут коснуться Нижегородской, Мурманской, Ивановской, Новосибирской, Омской областей, Ненецкого автономного округа, Алтайского и Красноярского края.



Статистика показывает, что за последние несколько лет правительство РФ объявляет об отставках нескольких губернаторов единовременно. Последняя серия досрочных увольнений произошла в феврале 2017 года, когда со своих должностей были сняты главы 5 регионов РФ. Губернаторы свои возможные отставки отрицают, пока об этом не объявит президент России, пишет REGNUM.