Новая версия официального цифрового герба России появится на сайтах госорганов (ФОТО)

Для госсайтов России разработана новая версия герба Российской Федерации.

Цифровая версия нового герба России уже появилась на интернет-площадках президента России и Совета Федерации. Вскоре и на остальных сайтах госорганов старая версия будет заменена на новый вариант, об этом сообщает газета «Известия».





Как объяснили необходимость замены изображения герба в Минкомсвязи, предыдущая версия образа государственного герба была разработана ранее для больших форматов печатных бумажных документов.





Новая версия является цифровой: она отличается от старого образа. Предыдущая версия при уменьшении размера становилась неразборчивой и сложночитаемой. Новый образ более применим в электронной среде.

Фото: «Известия»



Цифровую версию герба разработала группа дизайнеров в составе Артема Геллера, Сергея Шапиро и Михаила Жашкова. Создавая ее, они убрали большуючасть мелких деталей, мешающих восприятию символа в целом.





Данная версия будет распространяться бесплатно вместе с единым дизайном государственных и региональных сайтов. Новый образ можно будет адаптировать под собственные нужды.