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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка Олеся Красномовец не будет претендовать на пост губернатора Свердловской области

26 июля 2017, 19:20Добавить новость
выборы,город,Екатеринбург,политика,Свердловская область,спорт,чиновники,кандидат,губернатор,Нижний Тагил
Число кандидатов в губернаторы Свердловской области уменьшилось на одного человека. Олимпийская чемпионка Олеся Красномовец выбыла из предвыборной гонки.

Спортсменка выдвигала свою кандидатуру от партии «Патриоты России». 26 июля она заявила о том, что отзывает заявку на участие в выборах, так как не прошла муниципальный фильтр. Это 7,9% подписей действующих депутатов, которые должен собрать кандидат, желающий принять участие в выборах представительных органов власти.

Выбыв из гонки, Олеся Красномовец планирует заняться общественными проектами в сфере молодежной политики и популяризации спорта, сообщает Наша газета.

Напомним, что ранее об отказе участвовать в выборах губернатора Свердловской области заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он также не смог преодолеть муниципальный фильтр.

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