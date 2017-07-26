Тагильчанка Олеся Красномовец не будет претендовать на пост губернатора Свердловской области

Спортсменка выдвигала свою кандидатуру от партии «Патриоты России». 26 июля она заявила о том, что отзывает заявку на участие в выборах, так как не прошла муниципальный фильтр. Это 7,9% подписей действующих депутатов, которые должен собрать кандидат, желающий принять участие в выборах представительных органов власти.



Выбыв из гонки, Олеся Красномовец планирует заняться общественными проектами в сфере молодежной политики и популяризации спорта, сообщает Наша газета.



Напомним, что ранее об отказе участвовать в выборах губернатора Свердловской области заявил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он также не смог преодолеть муниципальный фильтр.