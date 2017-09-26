Первые заместители губернатора Свердловской области утверждены в Екатеринбурге

25 сентября на первом осеннем заседании парламента Свердловской области законодатели утвердили должности первых заместителей губернатора.



Алексей Орлов и Владимир Тунгусов получили одобрение свердловских парламентариев. Вместо традиционных в таких случаях презентаций кандидатов вся процедура утверждения заняла не более минуты. В этот же день утвердили министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова. Вице-губернатором и министром финансов региона стала Галина Кулаченко.



Как сообщает «Уралинформбюро», состав правительства Свердловской области будет утверждён к концу октября 2017 года. Надобность в этом возникла в связи с результатами выборов 10 сентября 2017 года.



Избранный губернатор Евгений Куйвашев должен в ближайшее время утвердить состав нового правительства региона.