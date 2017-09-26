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Новости Нижнего Тагила

Первые заместители губернатора Свердловской области утверждены в Екатеринбурге

26 сентября 2017, 00:05Добавить новость
выборы,Екатеринбург,политика,Свердловская область,чиновники,Евгений Куйвашев,заксобрание,парламентарий
Законодательно собрание Свердловской области утвердило кандидатуры первых заместителей губернатора Свердловской области. Правительство региона сформируют к концу октября.

25 сентября на первом осеннем заседании парламента Свердловской области законодатели утвердили должности первых заместителей губернатора.

Алексей Орлов и Владимир Тунгусов получили одобрение свердловских парламентариев. Вместо традиционных в таких случаях презентаций кандидатов вся процедура утверждения заняла не более минуты. В этот же день утвердили министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова. Вице-губернатором и министром финансов региона стала Галина Кулаченко.


Как сообщает «Уралинформбюро», состав правительства Свердловской области будет утверждён к концу октября 2017 года. Надобность в этом возникла в связи с результатами выборов 10 сентября 2017 года.

Избранный губернатор Евгений Куйвашев должен в ближайшее время утвердить состав нового правительства региона.

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