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Новости Нижнего Тагила

Пособие по ведению войны с Россией выпущено в США

26 сентября 2017, 12:30Добавить новость
политика,Россия,США,армия,пособие,эксперт,война

В США выпущено пособие по войне с Россией. 

В издании, состоящем из 65 страниц, имеется описание российской военной техники, которая может быть использована во время боевых действий.

Также в книге описываются боевые стратегии с выводами и анализом действий, сделанных на основании российских операций в Крыму и Украине.

Стоит заметить, что выход пособия встревожил не только российских, но и американских экспертов, пишет РБК.

Вероятно, есть основания полагать, что США готовится к прямому конфликту с Россией, -- сообщили в российском посольстве в Вашингтоне. 

 
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