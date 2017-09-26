Пособие по ведению войны с Россией выпущено в США

В США выпущено пособие по войне с Россией.
В издании, состоящем из 65 страниц, имеется описание российской военной техники, которая может быть использована во время боевых действий.
Также в книге описываются боевые стратегии с выводами и анализом действий, сделанных на основании российских операций в Крыму и Украине.
Стоит заметить, что выход пособия встревожил не только российских, но и американских экспертов, пишет РБК.
Вероятно, есть основания полагать, что США готовится к прямому конфликту с Россией, -- сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.