Диплом о дополнительном образовании свердловского депутата Гаффнера признан недействительным

Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере образования. Сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер имеет недействительный диплом о дополнении к высшему образованию.
Документ был выдан образовательным учреждением «Урало-Сибирский институт бизнеса». Однако, как сообщает прокуратура, согласно данным из Уральского Федерального Университета имени Ельцина, являющегося приемником вышеуказанного учебного заведения, Гаффнер в списке студентов не значится.