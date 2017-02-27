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Новости Нижнего Тагила

Диплом о дополнительном образовании свердловского депутата Гаффнера признан недействительным

27 февраля 2017, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,политика,Илья Гаффнер,диплом,образование,прокуратура,суд
Прокуратура Свердловской области провела проверку соблюдения законодательства в сфере образования. Сотрудниками надзорного ведомства было установлено, что депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер имеет недействительный диплом о дополнении к высшему образованию.
 
Документ был выдан образовательным учреждением «Урало-Сибирский институт бизнеса». Однако, как сообщает прокуратура, согласно данным из Уральского Федерального Университета имени Ельцина, являющегося приемником вышеуказанного учебного заведения, Гаффнер в списке студентов не значится.
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