Антикоррупционные митинги в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге: общее и разное (ФОТО, ВИДЕО)

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И в столице Урала, и в Нижнем Тагиле абсолютным большинством участников акции являлись представители молодого поколения.

Фото из соц. сетей: митингующие Нижнего Тагила.

Фото из соц. сетей: митингующие Нижнего Тагила.

Фото из соц. сетей: митингующие Екатеринбурга.

Школьники Нижнего Тагила были активны настолько, что некоторые из них, по словам собравшихся, были сопровождены сотрудниками полиции в служебный автотранспорт. Официальной информации о задержании несовершеннолетних в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, однако, нет.

Взрослые жители Нижнего Тагила живо отреагировали в социальных сетях на политическую активность школьников.

Место проведения

В обоих городах митинги прошли в центре города. Серьёзное отличие заключается в том, что у тагильчан места для протеста было значительно больше, чем у екатеринбуржцев. Дело в том, что в Екатеринбурге одновременно свою акцию на площади с утра проводили представители одного из консервативных политических течений.

Фото из соц. сетей: консерваторы Екатеринбурга проводят свою акцию на площади Труда.

Недовольство их присутствием митингующие против коррупции екатерибуржцы выразили в том числе в социальных сетях.

Кадры одного из митингующих Екатеринбурга. На них видно, что площадь была заполнена целиком.

В Нижнем Тагиле площадь Молодёжи могла бы вместить и значительно большее количество людей.

Приятно, что работы по благоустройству прошли не зря. Раньше было так - площадь есть - людей на ней нет. Сейчас появилось место, на котором приятно собраться. И где реально собрались яркие, полные жизни люди разных возрастов с горящими глазами, -- прокомментировал журналистам TagilCity.ru присутствовавший на митинге общественник Андрей Батурин.

Фото из соц. сетей: площадь Молодежи в день митинга в Нижнем Тагиле.

В обоих городах митинги сопровождались шествиями. Если в Екатеринбурге шествие было направлено организаторами в сторону «Ельцин Центра» из-за нехватки места на Площади Труда, то шествие в Нижнем Тагиле от площади Молодёжи до Дома политического просвещения и далее Драматического театра было в значительной степени спонтанным. По словам митингующих, организатора митинга, который мог бы направить людей, задержали за несколько минут до официального начала мероприятия.

Фото из соц. сетей: митингующие возвращаются от «Ельцин Центра» на Площадь труда Екатеринбурга.

Фотография из соц. сетей: митингующие молодые люди рядом со зданием Администрации Нижнего Тагила, охраняемого полицией.

Реакция властей

Согласно официальным данным, митинги не были должным образом согласованы с властями ни в Нижнем Тагиле, ни в Екатеринбурге. Потому в обоих городах происходили задержания митингующих. Количество задержанных в обоих городах примерно равное - 15 человек в Нижнем Тагиле против 11 человек в Екатеринбурге.

В обоих городах, как можно видеть на фото, полицией задерживались преимущественно протестующие с плакатами.

Фотография из соц. сетей: задержание в Екатеринбурге.

Фотография из соц. сетей: задержание в Нижнем Тагиле.

Фотография из соц. сетей: полицейский с изъятым у задержанного плакатом в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле доля задержанных среди протестующих значительно выше, чем в Екатеринбурге. По данным полиции, в Нижнем Тагиле в митинге принимали участие 200 человек (задержаны 7,5% от общего числа митингующих), тогда как в Екатеринбурге, опять же по данным полиции, порядка 1000 человек (задержаны 1,1% от общего числа митингующих).