Митинги против коррупции прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На Театральной площади, а также на перед КДК «Современник» собралось более сотни человек. Для контроля общественного порядка и во избежание серьезных нарушений близ протестующих дежурили сотрудники полиции в сопровождении ОМОН.





Известно, что в столице Урала мероприятие, несмотря на запрет, также собрало множество горожан. Правоохранительные органы призывали общественников не участвовать в несанкционированных митингах, пишет E1.ru. Сообщается, что около десятка горожан были задержаны сотрудниками полиции.