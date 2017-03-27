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Новости Нижнего Тагила

Митинги против коррупции прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 марта 2017, 08:00Добавить новость
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В минувшее воскресенье во многих городах России прошли митинги против коррупции. Инициативные тагильчане также поддержали общероссийскую идею.

На Театральной площади, а также на перед КДК «Современник» собралось более сотни человек. Для контроля общественного порядка и во избежание серьезных нарушений близ протестующих дежурили сотрудники полиции в сопровождении ОМОН.

Известно, что в столице Урала мероприятие, несмотря на запрет, также собрало множество горожан. Правоохранительные органы призывали общественников не участвовать в несанкционированных митингах, пишет E1.ru. Сообщается, что около десятка горожан были задержаны сотрудниками полиции.

 

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