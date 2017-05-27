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Бизнесмен-депутат Свердловской области был лишен мандата за сокрытие сведений о доходах

27 мая 2017, 14:45Добавить новость
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Свердловский депутат «Единой России» был досрочно лишен мандата за непредоставление сведений о доходах.

52-летний депутат-«единоросс» Гагаринского городского округа Василий Роскош, занимающийся бизнесом, своевременно не предоставил декларацию о доходах.

В связи с этим прокуратура Свердловской области внесла в думу представление с требованием лишить избранника народа депутатского мандата.

Требование было рассмотрено и удовлетворено. Принято решение о досрочном прекращении депутатских обязанностей.

В Свердловской области еще 50 народных избранников не отчитались о своих доходах. Прокуратура намерена начать масштабную проверку по выявлению фактов нарушения антикоррупционного законодательства, сообщают «Ведомости-Урал».  

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