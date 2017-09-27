Бывший мэр Арамиля занял пост замминистра транспорта Свердловской области

В Свердловской области завершилось создание департамента информатизации и связи. По указу губернатора региона Евгения Куйвашева, его директором стал бывший замминистра транспорта и связи Алексей Рукавишников. Напомним, указ о внедрении нового департамента был подписан 25 августа.



Освобожденную должность замминистра транспорта теперь будет занимать бывший мэр Арамиля Владимир Герасименко. Чиновник уже приступил к выполнению новых обязанностей. На министра будет возложен контроль за дорожным хозяйством, а также разрешительная деятельность.





Кроме того, тем же указом глава региона сохранил на посту директора департамента госзакупок Свердловской области Марину Трушникову, пишет «УралИнформБюро».