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Новости Нижнего Тагила

Бывший мэр Арамиля занял пост замминистра транспорта Свердловской области

27 сентября 2017, 21:00Добавить новость
администрация,политика,Свердловская область,чиновники,губернатор,министр транспорта,арамиль,куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, которым назначил на место замминистра транспорта бывшего главу города Арамиль.

В Свердловской области завершилось создание департамента информатизации и связи. По указу губернатора региона Евгения Куйвашева, его директором стал бывший замминистра транспорта и связи Алексей Рукавишников. Напомним, указ о внедрении нового департамента был подписан 25 августа.


Освобожденную должность замминистра транспорта теперь будет занимать бывший мэр Арамиля Владимир Герасименко. Чиновник уже приступил к выполнению новых обязанностей. На министра будет возложен контроль за дорожным хозяйством, а также разрешительная деятельность.

Кроме того, тем же указом глава региона сохранил на посту директора департамента госзакупок Свердловской области Марину Трушникову, пишет «УралИнформБюро».

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