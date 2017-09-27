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Новости Нижнего Тагила

Депутаты городской думы Асбеста сорвали второе заседание

27 сентября 2017, 19:30Добавить новость
администрация,политика,Свердловская область,чиновники,Асбест,городская дума,голосование
Гордума Асбеста не может провести заседание, чтобы выбрать спикера. Из-за неявки собрание срывается вторую неделю подряд.

Переизбранная городская дума Асбеста до сих пор не может начать работу. Депутатами было сорвано уже второе заседание, поэтому спикер гордумы все еще не выбран. В среду на совещание пришли 12 депутатов из 14 необходимых для голосования.

 

Депутат от КПРФ Наталья Крылова отметила, что причиной неявки стали командировки, больничные или просто отказ взять трубку. На заседание не явились 9 депутатов, в том числе председатель думы. Было принято решение провести следующее собрание 5 октября.

 

Конфликт в гордуме Асбеста начался после того, как 11 мест из 21 получили члены КПРФ. Коммунисты настаивают на выдвижении в спикеры их представителя, однако остальных это не устраивает, пишет «Комсомольская Правда».

 
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