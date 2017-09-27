| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Губернатор Красноярского края объявил о своем уходе

27 сентября 2017, 18:30Добавить новость
администрация,политика,Россия,чиновники,губернатор,красноярский край,отставка
Очередной региональный губернатор объявил об отставке. Со своей должности ушел глава Красноярского края Виктор Толоконский.

Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Он заявил о своем решении 27 сентября на очередном собрании регионального правительства. Напомним, после 25 сентября ожидается снятие с должностей губернаторов 10 регионов России.

Он поблагодарил министров за совместную продуктивную работу и объявил, что его отставка стала добровольным самостоятельным решением. Также он отметил, что в скором времени покинет регион.


Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщение об отставке Виктора Толоконского комментировать не стал. Официальные документы об увольнении губернатора на сайте Кремля также пока не опубликованы, пишет информагентство «ТАСС».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Губернаторы 10 регионов России могут уйти в отставку
25 сентября, 19:35
1 1
Бывший мэр Арамиля занял пост замминистра транспорта Свердловской области
сегодня, 20:30
0 0
Владимир Путин подписал указ об увольнении губернатора Нижегородской области
сегодня, 10:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 144
Подписаться на новости