Губернатор Красноярского края объявил о своем уходе

Глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Он заявил о своем решении 27 сентября на очередном собрании регионального правительства. Напомним, после 25 сентября ожидается снятие с должностей губернаторов 10 регионов России.





Он поблагодарил министров за совместную продуктивную работу и объявил, что его отставка стала добровольным самостоятельным решением. Также он отметил, что в скором времени покинет регион.



Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщение об отставке Виктора Толоконского комментировать не стал. Официальные документы об увольнении губернатора на сайте Кремля также пока не опубликованы, пишет информагентство «ТАСС».