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Новости Нижнего Тагила

Российские чиновники начнут предоставлять государству список своих сайтов и профилей в социальных сетях

28 февраля 2017, 15:55Добавить новость
Россия,политика,чиновники,социальные сети,интернет,закон,Государство,госслужащие
Государство решило взять под контроль использование чиновниками интернета.  Как сообщает газета «Известия», российские чиновники будут предоставлять ежегодный отчет о своем пользовании социальными сетями и блогами. Соответствующее постановление Минтруда одобрило Российское Правительство. 

При этом отмечается, что пользование мессенджерами и e-mail в список для составления госслужащими таких отчетов не входит. Также не вошли в этот список объявления в интернет-барахолках или других сайтах объявлений. Такие, например, как сайты знакомств, если в аккаунтах чиновников нет реальных фотографий и имени. 

Госслужащие будут обязаны предоставлять уведомления о своем присутствии в интернете с начала 2017 года. Подобные отчеты будут ежегодными. Если чиновник не выполнит данные требования постановления Минтруда, то работодатель будет иметь право уволить его с работы.
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