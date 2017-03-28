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Новости Нижнего Тагила

Депутаты Североуральска попросили главу города сдать свои полномочия (ФОТО)

28 марта 2017, 08:25Добавить новость
город,политика,работа,Свердловская область,отставка,Североуральск,Денис Паслер,Правительство
Глава Североуральска Борис Меньшиков накануне получил открытое письмо, в котором депутаты городской думы просят его покинуть занимаемую должность добровольно.
Документ был подписан восемью членами Общественной палаты города и восемью депутатами. Интересно, что одним из депутатов думы Североуральска является брат Дениса Паслера – Владимир Паслер. Копия открытого письма была передана также в областное правительство.

Подписанты отметили, что за 5 лет работы в должности мэра Меньшиков не добился реальных улучшений в городе. Более того, он не сможет консолидировать силы муниципалитета, поэтому лучшим решением в данных обстоятельствах будет добровольная отставка.

Известно, что глава Североуральска привлекался к административной ответственности за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, пишет ФедералПресс. По этой причине город не получил необходимой субсидии, а жильцы аварийного дома не были расселены в указанный срок.


город,политика,работа,Свердловская область,отставка,Североуральск,Денис Паслер,ПравительствоСкриншот документа: ФедералПресс

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