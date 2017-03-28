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Новости Нижнего Тагила

Основатель RAE в Нижнем Тагиле Эдуард Россель ждет объяснений от Куйвашева из-за потери выставки регионом

28 марта 2017, 15:00Добавить новость
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Идейный вдохновитель и основатель выставки вооружения в Нижнем Тагиле Эдуард Россель хотел бы услышать объяснение Евгения Куйвашева по поводу переноса Russia Arms Expo в Подмосковье.  Бывший губернатор Эдуард Россель, явившийся инициатором данной выставки, рассказал РИА URA.RU о том, что до сих пор не знает причины такого решения. При этом Россель заметил, что в годы его руководства регионом он всегда отстаивал выставку:

При мне на нее не поднимали руку. 

Россель заявил, что не понимает, почему на этот раз областной власти не удалось отстоять RAE на Урале. Экс-губернатор сожалеет о том, что созданное его командой детище переехало из Нижнего Тагила в Подмосковье. 

Напомним, RAE, существовавшая в Нижнем Тагиле с 1999 года, перенесена в поселок Кубинку Московской области.
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