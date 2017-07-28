270 кандидатов выдвинулись в депутаты городской думы Нижнего Тагила: конкурс до 10 человек на место, как в лучших вузах страны

О количестве тагильчан, желающих занять депутатское кресло в городской думе Нижнего Тагила нового созыва на аппаратном совещании рассказала председатель избирательной комиссии Лидия Брызгалова:

Всего выдвинулось 270 на должность депутата Нижнетагильской городской думы. […] Максимум, в зависимости от округа, у нас 10 человек на место.



Глава города, председательствовавший на совещании, отметил, что конкурс сравним с количеством абитуриентов на место в лучших вузах России.

Я правильно понял, что у нас конкурс на место как в лучших ВУЗах Москвы? Это говорит о престижности места депутата Нижнетагильской городской думы, -- заявил Сергей Носов.



В ответ председатель напомнила о том, что среди кандидатов на должность мэра Нижнего Тагила тоже есть конкурс.