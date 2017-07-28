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Новости Нижнего Тагила

270 кандидатов выдвинулись в депутаты городской думы Нижнего Тагила: конкурс до 10 человек на место, как в лучших вузах страны

28 июля 2017, 18:00Добавить новость
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Накануне завершилась процедура представления документов для регистрации кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагила.

О количестве тагильчан, желающих занять депутатское кресло в городской думе Нижнего Тагила нового созыва на аппаратном совещании рассказала председатель избирательной комиссии Лидия Брызгалова:

 

Всего выдвинулось 270 на должность депутата Нижнетагильской городской думы. […] Максимум, в зависимости от округа, у нас 10 человек на место.


Глава города, председательствовавший на совещании, отметил, что конкурс сравним с количеством абитуриентов на место в лучших вузах России.

 

Я правильно понял, что у нас конкурс на место как в лучших ВУЗах Москвы? Это говорит о престижности места депутата Нижнетагильской городской думы, -- заявил Сергей Носов.


В ответ председатель напомнила о том, что среди кандидатов на должность мэра Нижнего Тагила тоже есть конкурс.

 

5 человек выдвинулись на должность главы Нижнего Тагила. До 4-го августа регистрация кандидатов будет окончена и начнётся активный агитационный период, -- рассказала присутствующим Лидия Брызгалова.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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