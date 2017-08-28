в эфире «4 канала»

Некоторые чиновники настолько отдалились от населения, что создаётся впечатление возвращения в Россию сословности. По принципу наследования. Практически у каждого, выбившегося во влиятельные сановники, находятся родственники, либо друзья-предприниматели. Не смолкают жалобы на повсеместное засилье жён, детей и прочей родни различных представителей власти. Государственная служба стала надёжным, передаваемым по наследству, доходным местом. Что немудрено. Управлять регионом, сидя на перераспределении бюджета, можно и без профильного образования. Кадровый голод – причина объективная. Но вмешательство во внутренние дела государства, дестабилизация общества в сложный политический период – это попытка внести раскол, или, как минимум, «медвежья услуга» представителя правящей партии. Даже не удосужившегося понять, что название политической структуры, в которой он состоит, – «Единая Россия». Единая и неделимая, -- приводит слова Алексея Парфёнова rupolit.net.