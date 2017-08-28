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Новости Нижнего Тагила

Медвежья услуга

28 августа 2017, 10:15Добавить новость
Свердловская область,Алексей Парфенов,Евгений Куйвашев,выборы,губернатор,политические дебаты
21 августа в Свердловской области состоялись дебаты кандидатов в губернаторы. Напомним, 10 сентября 2017 года в регионе впервые за 14 лет состоятся прямые выборы губернатора. На прошедших в эфире «4 канала» дебатах кандидаты обсуждали планы по развитию Свердловской области. Среди прочих тем было и строительство. Наиболее острыми прецедентами на памяти россиян являются Храм-на-воде, который планируется возвести в Екатеринбурге и который вызывает массу споров, а также ситуация в Ростове-на-Дону, где подозревается поджог десятков домов ради освобождения территории под застройку. 

Я считаю, что любое строительство в ключевых местах должно учитывать интересы людей. Нужно чётко разделять мнение населения от мнения общественных террористов, -- сказал Евгений Куйвашев. 

Такое высказывание вызвало у других кандидатов массу вопросов. 

Некоторые чиновники настолько отдалились от населения, что создаётся впечатление возвращения в Россию сословности. По принципу наследования. Практически у каждого, выбившегося во влиятельные сановники, находятся родственники, либо друзья-предприниматели. Не смолкают жалобы на повсеместное засилье жён, детей и прочей родни различных представителей власти. Государственная служба стала надёжным, передаваемым по наследству, доходным местом. Что немудрено. Управлять регионом, сидя на перераспределении бюджета, можно и без профильного образования. Кадровый голод – причина объективная. Но вмешательство во внутренние дела государства, дестабилизация общества в сложный политический период – это попытка внести раскол, или, как минимум, «медвежья услуга» представителя правящей партии. Даже не удосужившегося понять, что название политической структуры, в которой он состоит, – «Единая Россия». Единая и неделимая, -- приводит слова Алексея Парфёнова rupolit.net


По мнению политика, чиновник, тем более временно исполняющий обязанности, не может так высказываться о жителях региона, чьи интересы, по сути, он должен представлять. И эта позиция, по мнению Парфёнова, является угрозой достижения России должного геополитического положения:

Любые препирательства, разногласия, прокачивание «своего видения» и превалирование своих конъюнктурных внутриместечковых интересов над глобальными задачами государственного строительства – есть саботаж против действующей власти. Против патриотической настроенности Верховного Главнокомандующего, что, в итоге, приводит к ослаблению Государства. Это не должно оставаться без внимания. Это должно караться. Только Синергия, сочетанность всех здоровых сил нашего разобщённого общества вернёт Российской Государственности долженствующий ей геополитический статус, -- уверен Алексей Парфёнов. 

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