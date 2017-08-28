Я считаю, что любое строительство в ключевых местах должно учитывать интересы людей. Нужно чётко разделять мнение населения от мнения общественных террористов, -- сказал Евгений Куйвашев.
Такое высказывание вызвало у других кандидатов массу вопросов.
Некоторые чиновники настолько отдалились от населения, что создаётся впечатление возвращения в Россию сословности. По принципу наследования. Практически у каждого, выбившегося во влиятельные сановники, находятся родственники, либо друзья-предприниматели. Не смолкают жалобы на повсеместное засилье жён, детей и прочей родни различных представителей власти. Государственная служба стала надёжным, передаваемым по наследству, доходным местом. Что немудрено. Управлять регионом, сидя на перераспределении бюджета, можно и без профильного образования. Кадровый голод – причина объективная. Но вмешательство во внутренние дела государства, дестабилизация общества в сложный политический период – это попытка внести раскол, или, как минимум, «медвежья услуга» представителя правящей партии. Даже не удосужившегося понять, что название политической структуры, в которой он состоит, – «Единая Россия». Единая и неделимая, -- приводит слова Алексея Парфёнова rupolit.net.
По мнению политика, чиновник, тем более временно исполняющий обязанности, не может так высказываться о жителях региона, чьи интересы, по сути, он должен представлять. И эта позиция, по мнению Парфёнова, является угрозой достижения России должного геополитического положения:
Любые препирательства, разногласия, прокачивание «своего видения» и превалирование своих конъюнктурных внутриместечковых интересов над глобальными задачами государственного строительства – есть саботаж против действующей власти. Против патриотической настроенности Верховного Главнокомандующего, что, в итоге, приводит к ослаблению Государства. Это не должно оставаться без внимания. Это должно караться. Только Синергия, сочетанность всех здоровых сил нашего разобщённого общества вернёт Российской Государственности долженствующий ей геополитический статус, -- уверен Алексей Парфёнов.