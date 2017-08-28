Оправданная за репост видеоролика Евгения Чудновец ушла из мира политики и правозащиты

Прощальный текст она оставила на странице в Facebook, сообщает «АиФ.Урал». Евгения призналась, что не хочет быть ни блогером, ни правозащитником. Теперь она намерена «искать себя» в других сферах. На странице у Евгении люди оставляют слова поддержки и благодарности.



Кроме того, она составила иск в суд, чтобы потребовать компенсации по реабилитации из-за несправедливых приговоров. Она сообщила, что намерена отнести его в суд к весне.