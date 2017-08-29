Евгений Куйвашев рассказал о преимуществах отмены выборов мэров

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев высказался в поддержку отмены выборов мэров в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В предвыборных дебатах на «4 канале» Дмитрий Ионин и Евгений Куйвашев среди прочих тем обсудили и вероятность возврата к прямым выборам мэров в муниципалитетах области.
Известно, что из 6 кандидатов на пост губернатора Евгений Куйвашев - единственный, кто поддерживает отмену выборов мэров в городах области. По его мнению, главу муниципалитета должны назначать власти региона, а не выбирать жители города.
А моя позиция проста: людям неважно, как формируется власть, им нужны чистые улицы, возможность без очередей записать детей в детские сады и школы. Допустим, от какого-то главы нет пользы. Так что же, пять лет ждать? А сейчас главы подотчетны представительным органам местного самоуправления, депутаты могут их отзывать, -- считает экс-губернатор области.
На данный момент в Свердловской области осталось всего два города, где действует мэр-народный избранник, а не сити-менеджер - Екатеринбург и Нижний Тагил. При этом решение о смене способа определения мэра лежит на плечах депутатов. 10 сентября 2017 года в Нижнем Тагиле состоятся выборы мэра города, губернатора области и депутатов городской думы. Решит ли новый состав гордумы отменить народные выборы мэра в Нижнем Тагиле - покажет время и расскажет TagilCity.ru.
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