Глава Обкома Свердловской области А.Н. Ивачёв сливает выборы Парфёнова?

В свою очередь, местные представители Обкома Свердловской области не размещают слов поддержки в своей местной газете. Более того, дополнительно, специальная предвыборная газета, которая печатается миллионными тиражами каждым «обкомом» от каждого штаба кандидата, именно от местного КПРФ вообще недоступна читателям, и распространяется в неизвестном направлении.

Складывается парадоксальная ситуация – свердловские коммунисты, во главе с первым секретарём обкома А. Ивачёвым, фактически игнорируют деятельность Алексея Парфенова. Представители местной партийной элиты пропали из повестки – сетка партии оказалась недоступна для работы в интересах участниках губернаторской гонки. Алексею Парфенову приходится с нуля выстраивать агитационную сеть, работать со СМИ напрямую, озадачиться изданием собственной бумажной газеты. При этом он, пожалуй, единственный, кто не замечен в партийно-аппаратной борьбе.

Причин, по которым свердловские коммунисты во главе А.Н. Ивачёвым саботируют губернаторскую кампанию, несколько. И все они кроются во внутрипартийных интригах, которые в скором времени могут окончательно разложить КПРФ.

Для начала стоит вспомнить, какая серьезная схватка развернулась в борьбе за кресло кандидата в губернаторы от КПРФ в Свердловской области.

На пост кандидата претендовали Вячеслав Вегнер (депутат Заксобрания), Александр Ивачев (первый секретарь Обкома КПРФ), Наталья Голоснова, Наталья Крылова (представитель КПРФ в Асбесте) и даже Владимир Коньков (экс- депутат заксобрания от КПРФ).

Особо остро в борьбу за кресло кандидата вступил Вячеслав Вегнер (подробно об этом на телеграм-канале «Устинов Тролит»), который ради участия в губернаторской гонке объявил политическую войну своим однопартийцам и начал массированный слив на коллег по КПРФ. Поддержку во внутрипартийных разборках Вегнеру оказывал известный уральский оппозиционер Сергей Ярутин.

Главной жертвой политических интриг Вячеслава Вегнера оказался Александр Ивачев, в отношении которого были опубликованы документы о сомнительности доходов последнего, и о приобретении Ивачевым квартиры у компании Владимира Конькова. Что ж, возможно именно этим обстоятельством и объясняется третье место КПРФ на всероссийском политическом поле.

Через проект «Устав.Ком» Вячеслав Вегнер опубликовал пару статей из которых становилось понятно, что и Наталья Голоснова не может быть кандидатом в губернаторы. В качестве возможных «спонсоров» своей губернаторской кампании Вячеслав Вегнер рассчитывал использовать ОПС «Уралмаш», параллельно продвигая по Уралмашу Евгения Старокожева (ОПС «Уралмаш»).

Александр Ивачев не заставил долго ждать, ответив Вегнеру тем, что по партийной линии отправил в ЦК партии служебную записку на последнего, где изложил объективную картину деятельности Вячеслава Михайловича. Как итог, Вегнер оказался на грани исключения из КПРФ.

Вряд ли Александр Ивачев рассчитывал после всех скандалов на участие в губернаторской гонке. Судя по всему, цепочка скандалов в Свердловском отделении партии привела к тому, что и под самим Ивачёвым начало шататься кресло, поскольку злые языки обронили слово «куплен» серым кардиналом региона и теперь то ли от досады, то ли от безысходности он решил слить выборы губернатора.

Сложилась ситуация, согласно которой Алексей Ивачёв должен сдать свой мандат и передать его Наталье Крыловой, с которой якобы не рассчитался по итогам проведения выборов в государственную Думу. Той, что из Асбеста, принесшей партии наибольшее количество голосов. Таким поступком удалось бы достичь сразу двух целей, заодно умерив оппозиционную риторику Крыловой в Асбесте накануне муниципальных выборов.

В такой ситуации Алексей Парфенов оказался идеальной кандидатурой на пост губернатора. Он имеет и финансовые, и электоральные ресурсы для участия в кампании. В 2016 году он участвовал в выборах в Государственную думу по Каменск-уральскому одномандатному округу, где получил неплохие результаты.

Иными словами, Алексей Парфёнов объективно является для ЦК Партии идеальным кандидатом – он не засвечен в аппаратно-партийных скандалах, и, в то же самое время, имеет опыт работы в территории, хорошую узнаваемость, а также финансовый ресурс для ведения самостоятельной кампании.

Более того, в самом прямом смысле Алексей Парфенов оказался полезной кандидатурой и для Кремля – потому, что в отличие от многих ведёт не имитационную избирательную кампанию.

Судя по происходящим событиям, Алексей Парфенов составляет настоящую конкуренцию врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву, общественные опросы показывают, что не исключён второй тур.

Остальные соперники Евгения Владимировича ставят менее амбициозные цели. В такой ситуации поведение Алексея Парфенова решает важную задачу – его избирательная компания повышает интерес граждан, что, безусловно, увеличит явку на выборы. Всё это, в конечном итоге, положительным образом скажется и на легитимности президентских выборов в марте 2018 года.

Впрочем, то, что Алексей Парфенов своей деятельностью устраивает ЦК КПРФ, а также внутриполитический блок Кремля совсем не означает, что он устраивает местных функционеров партии. В условиях, когда местные партийцы, во главе с А. Ивачёвым не смогли договориться о кандидате в губернаторы (конфликт Вегнер-Ивачев), становится очевидна их полнейшая профнепригодность и неэффективность.

Если бы в губернаторской гонке участвовал Ивачёв, ни о какой конкуренции речи бы не шло. Его участие не сыграло бы положительной роли в явке избирателей, кому интересны прошлые интриги и «замазанное» имя?

Именно этим обстоятельством, а также не имитационной активностью Алексея Парфенова, вкупе с его политической самостоятельностью и объясняется недовольство к нему со стороны местных функционеров КПРФ с Ивачёвым во главе.

Для руководства Свердловского обкома само существование кандидата Парфенова является политическим укором. Более того, активное ведение кампании с его стороны может быть предпосылкой к тому, что его заметит сам Геннадий Андреевич Зюганов, что не исключает перспективы назначения на пост первого секретаря Свердловского отделения преданного идеям КПРФ человека.

Нервозность Ивачёва объяснима, именно отсюда и берётся тот саботаж избирательной кампании Парфенова, который мы и наблюдаем.

Впрочем, в сложившейся картине есть и нюанс – рядовые партийцы, а также те члены команды, которые когда-то работали на Ивачева, но оказались за бортом, после того, как он получил мандат (например, Роман Зыков) могут проявить себя в работе на Алексея Парфенова. По нашим сведениям, ряд функционеров КПРФ уже встроились в избирательную кампанию, подставив плечу однопартийцу, которому приходится воевать сразу на два фронта:

Бороться за Пост Губернатора Свердловской области; Побеждать не благодаря, а вопреки противодействию Ивачёва и прочих неэффективных партократов.

Теперь совсем не удивительно, что в качестве кандидата в губернаторы от КПРФ был выдвинут именно Алексей Парфенов – руководитель местных коммунистов погряз в интригах, и не способен осуществлять избирательную кампанию на подлинно конкурентных началах, что лишний раз подчёркивает профессионализм руководства Партии удачно подбирающего кандидатов в регионах.